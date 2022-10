Canyon-SRAM strikt Magnus Bäckstedt als sportief directeur

Magnus Bäckstedt wordt volgend jaar sportief directeur bij Canyon-SRAM. Dat maakte de vrouwenploeg via hun website bekend. De Zweedse oud-renner is de vader van jonge talenten Elynor (Trek-Segafredo) en Zoe Bäckstedt (EF Education-TIBCO-SVB). Zelf is hij vanaf 2023 dus ook actief in het vrouwenwielrennen.

“Nu mijn twee dochters voor zichzelf kunnen zorgen vond ik het tijd om zelf weer actief te worden als sportief directeur in het wielrennen, mijn grootste passie. Toen manager Ronny Lauke contact met mij opnam klikte het meteen. We dachten over veel dingen hetzelfde. Toen ik zag hoe de ploeg te werk ging wist ik meteen dat ik op mijn plek zou zijn”, aldus de oud-winnaar van Parijs-Roubaix.

In zijn rol binnen de ploeg hoopt Bäckstedt zijn stempel te kunnen drukken. “De ploeg heeft al een sterke basis met goede renners. Ik hoop ze op sommige gebieden te kunnen helpen verbeteren. De koers benader ik kalm maar ook direct. Ik hoop dat ik mijn passie en oog voor detail over kan brengen op de rensters. Ik zil zien dat iedereen elkaar 100% steunt”, zegt hij.

Over de doelen voor komend jaar is de Zweed duidelijk: “Ik wil met de ploeg meer koersen winnen en daar ook nog eens veel plezier bij beleven. Maar ik kan nog niet in details treden, want de voorbereidingen op het volgende seizoen zijn nog volop bezig”, besluit Bäckstedt.

Lauke is erg blij met zijn nieuwe aanwinst. “We zijn blij dat Bäckstedt zich bij ons voegt om de ploeg op sportief gebied te begeleiden. Hij brengt veel ervaring en kennis vanuit verschillende perspectieven uit de sport met zich mee. Dit in combinatie met zijn empathie en passie zijn we ervan overtuigd dat hij kan helpen om het beste uit onze ploeg te halen”, aldus de Duitser.