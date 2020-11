Canyon-SRAM slaat flinke slag met komst Chloé Dygert

Canyon-SRAM is erin geslaagd om de gewilde Chloé Dygert aan te trekken. De 23-jarige Amerikaanse, die nog altijd herstellende is van een zware valpartij tijdens het voorbije WK tijdrijden, kwam nog niet eerder uit voor een grote Europese wielerploeg.

Dygert laat aan The Wall Street Journal weten dat ze een contract voor de komende vier seizoenen (tot en met 2024) heeft getekend. De renster blinkt al enkele jaren uit op de baan en als tijdrijdster. Dygert werd al meermaals wereldkampioene in het baanwielrennen en veroverde vorig jaar de wereldtitel in het tijdrijden, voor Anna van der Breggen en Annemiek van Vleuten.

Dygert: “Canyon-SRAM is de beste ploeg voor mij, aangezien ik de vrijheid krijg om ook een baanprogramma af te werken. Ik kijk ernaar uit om in het tenue van Canyon-SRAM te koersen. Ik zal in 2021 beginnen aan mijn eerste Europese wegseizoen, maar dit is gewoon het juiste moment om de stap te maken. Ik focus me volgend jaar wel op de Spelen.”

Dygert kwam enkele seizoenen uit voor het bescheiden Sho-Air TWENTY20, maar zal vanaf volgend jaar dus koersen voor het grote Canyon-SRAM. De Amerikaanse zit nu nog in een revalidatieproces na een zware crash tijdens het WK tijdrijden in Imola.

Olympische droom

Dygert leek in Italië op weg naar een tweede opeenvolgende wereldtitel in het tijdrijden, maar de renster zag haar kansen in rook opgaan vanwege een zware crash na het eerste tussenpunt. Ze verloor in een korte afdaling de controle over haar fiets en vloog op hoge snelheid over de vangrail.

Ze werd uiteindelijk afgevoerd naar het ziekenhuis van Bologna, waar ze ook werd geopereerd. Al snel bleek dat de renster geen carrière bedreigende blessures had overgehouden aan haar valpartij. Wel staat ze voor een lange revalidatie, maar Dygert denkt nu al volop aan de Olympische Spelen van 2021 in Tokio.