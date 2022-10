Canyon-SRAM hevelt Bauernfeind en Niedermaier over naar profploeg

Ricarda Bauernfeind (22) en Antonia Niedermaier (19) zullen in 2023 uitkomen voor de hoofdmacht van Canyon-SRAM. Bauernfeind en Niedermaier wisten zich dit jaar in de kijker te rijden bij de opleidingsploeg van de Duitse Women’s WorldTeam-formatie. Ze tekenen als neoprof een contract voor de komende twee seizoenen.

De 22-jarige Bauernfeind maakte afgelopen seizoen indruk in meerdere wedstrijden. Ze begon met een vierde plaats in de Grand Prix de Chambéry en werd vervolgens derde in de Ruta del Sol (2.1) en vijfde in de Internationale LOTTO Thüringen Ladies Tour (2.Pro). Ook kroonde ze zich in 2022 tot Duits beloftenkampioene op de weg én in het tijdrijden. Verder maakte ze op de Europese kampioenschappen in het Portugese Sangalhos deel uit van de winnende Mixed Relay U23-ploeg .

Na de kampioenschappen trok ze de goede lijn door: Bauernfeind werd derde in het eindklassement van de CIC-Tour Féminin International des Pyrénées en op het WK in het Australische Wollongong veroverde ze – als kers op de taart – een bronzen medaille. De Duitse was – na Niamh Fisher-Black en Pfeiffer Georgi – de beste belofte in de wegrit. “Ik heb een waanzinnig jaar achter de rug en ben supergemotiveerd voor 2023. Ik moet nog veel dingen leren. Ik hoop nog beter te worden als renster, maar ook als persoon”, laat ze weten in een persbericht.

Wereldklasse

De drie jaar jongere Niedermaier fietste zich dit seizoen tevens in de etalage, en dan met name in de Tour Cycliste Féminin International de l’Ardèche. In deze Franse rittenkoers won de piepjonge Duitse twee etappes en was ze tevens de beste in het eindklassement. “Ik ben erg enthousiast over deze nieuwe stap. Ik kijk ernaar uit om met het ‘grote’ team te koersen”, aldus Niedermaier, die tevens actief is als skiester en de twee sporten zal blijven combineren.

Canyon-SRAM-teambaas Ronny Lauke kan niet wachten op het nieuwe seizoen. “We zijn trots op het feit dat twee rensters van onze opleidingsploeg zijn uitgegroeid tot atleten van wereldklasse. Ze lieten zich dit jaar regelmatig zien tijdens de koers, stonden meer dan eens op het podium en waren goed voor meerdere overwinningen en zelfs WK-medailles.”