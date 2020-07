Canyon-SRAM eerste leider in Virtual Tour de France, dagzege voor Tracey zaterdag 4 juli 2020 om 16:06

De eerste etappe van de Virtual Tour de France voor vrouwen is gewonnen door April Tracey van Drops Cycling Team voor Kristen Faulkner en Chantal van den Broek-Blaak. Tracey won de sprint van een selecte groep na een zware finale. Canyon-SRAM is de eerste leider in deze virtuele wedstrijd.

Lang was de 19-jarige Tracey in geen velden of wegen te bekennen. De Britse renster wist pas in de laatste vijftig meter rensters als Van den Broek-Blaak en Chloe Dygert-Owen te overvleugelen. Ook die laatste twee namen hielden zich lang stil op het heuvelachtige circuit.

Elisa Longo Borghini en Erica Magnaldi waren dan weer actiever tijdens de wedstrijd. Vooral Magnaldi roerde zich op de klimmetjes. Het bleek genoeg te zijn om het peloton flink uit te dunnen – vooral op vier kilometer van de meet – maar niet voldoende om zelf mee te doen om de overwinning.

Zondag gaat de Virtual Tour de France verder met een bergachtige etappe. Canyon-SRAM heeft het geel in handen. Zij hadden zaterdag drie rensters in de top-10. Daarmee behaalden zij de meeste punten.