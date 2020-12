Canyon komt in Belgische handen. De Belgische holding GBL (Groep Brussel Lambert) heeft namelijk een meerderheidsaandeel genomen in de Duitse fietsenproducent. Canyon was al enige tijd op zoek naar een overnamekandidaat.

Het is onbekend hoe groot de investering van GBL is. Wat wel bekend is, is dat Canyon-oprichter Roman Arnold betrokken blijft in de adviesraad van het bedrijf. Hij investeert naar verluidt een groot deel van de opbrengt van de overname terug. GBL wil met de firma uit Koblenz verder groeien in Europa, de Verenigde Staten en op de markt voor e-bikes, want volgens CEO Ian Gallienne is er nog ‘een geweldig potentieel’ voor Canyon.

Canyon is zeer actief in de professionele wielerwereld. Mathieu van der Poel is sinds vorig jaar ambassadeur van het het fietsenmerk en ook zijn ploeg Alpecin-Fenix rijdt al enkele jaren op Canyon-fietsen. Daarnaast levert het Duitse bedrijf de fietsen aan WorldTour-ploeg Movistar en is het naamsponsor van de Women’s WorldTour-ploeg Canyon-SRAM.