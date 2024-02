Cancellara na Openingsweekend: “Visma | Lease a Bike sterkste ploeg, maar niet zonder gebreken”

Visma | Lease a Bike domineerde het Openingsweekend, maar Fabian Cancellara plaatst in zijn column voor Cyclingnews toch een kanttekening bij het rijden van de Nederlandse formatie. “Op het vlak van tactiek en koersinzicht zijn ze niet beter dan de andere teams”, stelt de Zwitser.

“Het is duidelijk dat ze de sterkste ploeg zijn in de klassiekers, en dat ze met de sterkste selectie naar deze wedstrijden kunnen trekken. Maar ondanks het feit dat ze zeer succesvol waren, zijn ze niet zonder gebreken. Visma | Lease a Bike loopt voorop als het gaat over voeding en training, maar op het vlak van tactiek en koersinzicht zijn ze niet buitengewoon of beter dan anderen.”

De inmiddels 42-jarige Cancellara neemt de Omloop Het Nieuwsblad als voorbeeld. “Tijdens de Omloop leken ze in de perfecte positie te zitten, met drie renners in een kopgroep van zes. Maar toch verloren ze nog bijna de controle toen alles weer samenkwam op de Muur van Geraardsbergen. Op een gegeven moment was het gevoel dat de wedstrijd voorbij was, maar het eindigde nog bijna in een massasprint.”

Strategie

“In de finale wist Jan Tratnik de situatie voor Visma | Lease a Bike weer onder controle te krijgen en de wedstrijd te winnen, maar daarvoor was ik niet zeker van hun strategie”, doelt Spartacus op een fase, toen Wout van Aert met Matteo Jorgenson en Christophe Laporte in de vlucht zat. “Jorgenson ging ervan door, maar hij leek niet echt vastberaden om weg te blijven. Het leek eerder alsof hij als aas fungeerde, wachtend tot iemand zou aansluiten.”

“Ik had eigenlijk verwacht dat Laporte de renner zou zijn die zou aanvallen voor de Muur, omdat Jorgenson er niet zo soepel uitzag als hij. Ik weet niet of Jorgenson nu de juiste renner was om vooruit te sturen. Visma | Lease a Bike toonde afgelopen weekend hun collectieve kracht, maar ze kunnen zichzelf ook kapot rijden. Ze zullen echt als team moeten gaan samenwerken. Hoe zullen ze de buit onderling verdelen? En welke tactiek zullen ze hanteren?”