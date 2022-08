Canadees tweeluik kan rekenen op de komst van meerdere toppers

De Grand Prix Cycliste de Québec (9 september) en Grand Prix Cycliste de Montréal (11 september) zijn terug van weggeweest. En het Canadese tweeluik, dat twee jaar achtereen niet door kon gaan als gevolg van de coronacrisis, kan direct weer rekenen op een sterk deelnemersveld. Tadej Pogacar en Wout van Aert zijn de grote blikvangers.

Tadej Pogacar, tweede in de afgelopen Ronde van Frankrijk, is niet de enige renner uit de top van het klassement van de afgelopen Tour die acte de présence geeft. Van de top-zes van die ronde zijn vier renners aanwezig in Canada: Geraint Thomas (derde), David Gaudu (vierde) en Romain Bardet (zesde, na het schrappen van Nairo Quintana).

Wout van Aert heeft Christophe Laporte, een van de seizoensrevelaties, bij zich. Verder zullen een hoop renners die in het verleden al succesvol waren in de Canadese koersen opnieuw aanwezig zijn. Peter Sagan won beide eendaagsen bijvoorbeeld al, Greg Van Avermaet was in 2019 de beste in de Grand Prix Cycliste de Montréal en bij Michael Matthews staat de teller al op drie: twee keer Québec, één keer Montréal.

“We zijn heel trots op de beste renners uit de wereld terug te zien keren naar Québec City en Montréal”, zegt Sébastien Arsenault, de directeur van de organisatie. “We hebben in de afgelopen twee jaar hard gewerkt – wat erg uitdagend was – om te zorgen dat we het verhaal voort konden zetten.”

“We zijn diep geraakt door het enthousiasme van de WorldTeams om weer bij ons te komen, de kwaliteiten van de renners die de Atlantische oceaan oversteken om mee te doen aan de enige WorldTour-wedstrijd in Amerika, en de steun van de wereldwijde wielergemeenschap tijdens deze twee jaar.”