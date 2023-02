Campenaerts over de Omloop: “Laporte zal niet graag met De Lie naar de meet gaan”

Victor Campenaerts is klaar voor de Omloop Het Nieuwsblad en denkt dat Lotto Dstny dit voorjaar goed voor de dag gaat komen. “Iedereen gaat heel verbaasd zijn als wij een klassieker winnen, maar met Arnaud erbij ligt dat zeker binnen de mogelijkheden.”

“Arnaud zegt me dat het ongelofelijk is hoe goed zijn benen zijn. En ik weet hoe mijn benen voelen. Florian Vermeersch trapte in de twee koersen die hij tot nog toe heeft gereden door de boter. En Frederik Frison is beter dan hij ooit is geweest”, aldus Campenaerts in gesprek met Het Nieuwsblad.

Door het meerijden van De Lie verandert ook de tactiek van het Belgische ProTeam. “Voor mij is zijn starten alleen maar een plus. Door hem hoeven we en niet vooraan en niet achteraan te rijden.”

Lees meer: Voorbeschouwing: Omloop Het Nieuwsblad 2023 – De eerste echte afspraak

“Als ik, of Florian, of Brent Van Moer voorop geraak met Tiesj Benoot van Jumbo-Visma, kunnen we alle druk bij hem leggen. Alleen maar door Arnaud. Ik kan me niet voorstellen dat bijvoorbeeld Laporte graag met De Lie naar de finish gaat”, eindigt Campenaerts.