donderdag 22 februari 2024 om 20:04

Camiel van den Bergh stapt over naar De Ceuster-Bonache

Een transfer in het land der coaches. Camiel van den Bergh verlaat het pand van de broers Christoph en Philip Roodhooft, waar hij de voorbije seizoenen leiding gaf aan Cyclocross Reds (voorheen 777). De 45-jarige coach uit Roosendaal trekt naar Vlaamse veldritploeg De Ceuster-Bonache, waar hij de opvolger is van Rob Peeters.

“In goed overleg met mijn vorige team ben ik klaar om er in het najaar weer helemaal vol voor te gaan en samen te werken met uitsluitend Belgische rensters”, zegt Van den Bergh. Om lachend verder te gaan: “Den Hollander gaat zich een beetje aanpassen, maar eigenlijk gaat dat geen probleem zijn. Met een aantal rensters uit het team werkte ik in het verleden al samen, dus ik weet een beetje hoe ze in elkaar zitten. Laura Verdonschotheeft er een sterk seizoen opzitten, dat na de kampioenschappen alleen maar beter werd met overwinningen en enkele fraaie podiumplekken.”

“Ze rijdt op een hoog niveau dat ze komend seizoen wil bevestigen”, gaat hij verder. “De afgelopen maanden waren pittig voor Alicia Franck, maar ik heb er alle vertrouwen in dat ze na een goede zomer weer terugkomt op haar oude niveau. Achter de schermen is er al behoorlijk wat bedrijvigheid, dus ik verwacht dat net als de voorbije jaren de kern verder wordt uitgebreid. Ik ben benieuwd, maar ik vind het sowieso fijn dat ik bij dit goed draaiende Belgische team, dat een vaste waarde is in het vrouwenwielrennen, mijn steentje kan bijdragen op basis van mijn kennis en ervaring.”

Aan de wieg staan

Mede-eigenaar van de ploeg Davy De Ceuster is blij met de komst van Van den Bergh bij zijn vrouwenploeg. “Hij staat mee aan de wieg van het succes van heel wat vrouwelijke veldrijdsters. Naast zijn gedrevenheid is zijn materiaalkennis en algemene ervaring een pluspunt. Het is de juiste man die ons verhaal weer naar een volgend, hoger niveau brengt. We willen groeien. Daarvoor zoeken we nog centen en lopen er gesprekken met potentiële partners die het succes van het team doorhebben. De plek van de tweede hoofdsponsor Bonache komt vrij op de trui voor volgend seizoen.”

“Geïnteresseerden moeten vlug zijn”, lacht De Ceuster. “De voorbije drie jaar hebben we stevig geïnvesteerd in het team, maar ook serieuze ontwikkeling opgetekend. Als je kijkt hoe Laura Verdonschot de afgelopen weken de pannen van het dak rijdt, overal meestrijdt voor het podium én wint, kunnen we daar alleen maar blij mee zijn. Met het team willen we graag nog enkele stappen vooruit zetten. We doen dat met een uitgebreid wegprogramma in de zomer waar we voormalig Belgisch kampioene Jesse Vandenbulcke uitspelen als kopvrouw. Daarnaast investeren we verder in de omkadering en de professionalisering.”