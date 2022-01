Cameron Ivory verrast peloton en is criteriumkampioen van Australië

Cameron Ivory heeft vrijdag de winst gepakt op het Australische criteriumkampioenschap bij de mannen. De 29-jarige coureur van de continentale formatie St. George wist in een chaotische slotronde in Ballarat weg te rijden uit het peloton en de sprinters voor te blijven.

“Dit was heel onverwacht”, reageerde Ivory meteen na de finish. “Ik wist niet hoe mijn vorm zou zijn, maar uiteindelijk zag ik de kans om te gaan. Die laatste ronde was een grote waas, maar het gebeurde gewoon. Ik schoof in de laatste rondes op naar voren en wilde de sprinters volgen in de finale. Ik ging er daarna vol voor en gelukkig was mijn voorsprong groot genoeg. Ik ben hier heel blij mee. Het is een teken dat mijn vorm goed is. Ik ben blij dat het harde werk zich nu uitbetaalt.”

Ivory is van origine een mountainbiker. In die discipline behaalde hij al meerdere Australische titels. Ook was hij namens zijn land actief op de Commonwealth Games in 2014. Regelmatig maakt hij een uitstapje naar het wegwielrennen, en met succes nu dus in het criteriumkampioenschap van zijn land.

Het criteriumkampioenschap van Australië is door de absentie van de Tour Down Under op de kalender iets minder bezet dan de afgelopen jaren. Oud-prof Brenton Jones won in 2019, terwijl de drie jaren daarvoor topsprinter Caleb Ewan de beste was in de titelstrijd bij de mannen.

What a hectic race, very aggressive and a lovely victory (winner in comments) #RoadNats22 🇦🇺 pic.twitter.com/eCsIeCELi6 — Peter. ✊🏻✊🏼✊🏽✊🏾✊🏿🚴‍♂️ (@PBXscribes) January 14, 2022