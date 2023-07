Calmejane woedend over punaises op parcours: “Je kunt echt gewond raken, idioten!”

Het staat na het openingsweekend van de Ronde van Frankrijk buiten kijf dat de Basken een wielergek volk zijn. Toch werden de Tourrenners niet door iedereen met open armen ontvangen: in de finale van de tweede etappe waren er punaises op het parcours gestrooid. Lilian Calmejane deed na afloop zijn beklag op sociale media.

“Bedankt voor deze door mensen verrichte onzin”, schreef de Fransman van Intermarché-Circus-Wanty bij een video waarop zijn voorband te zien is met daarin meerdere punaises. “Ik denk dat ik niet het enige slachtoffer was van een lekke band in de finale… Weet dat je kan vallen en echt gewond kan raken door deze onzin, idioten!”

Merci pour ce genre de connerie humaine … je pense ne pas avoir été le seul victime de crevaison dans le final … sachez qu’on peut tomber et se faire très mal avec vos conneries bande d’abrutis … 🤬 pic.twitter.com/IoTMolFKgO — Lilian Calmejane (@L_Calmejane) July 2, 2023