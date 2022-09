Calmejane tekent bij Intermarché-Wanty-Gobert: “Ik ben enorm gelukkig”

Hij werd al nadrukkelijk gelinkt aan Intermarché-Wanty-Gobert, maar de kogel is nu ook echt door de kerk: Lilian Calmejane heeft een tweejarig contract getekend bij de Belgische formatie. “Ik verlaat mijn comfortzone door voor het eerst naar een buitenlands team te trekken”, laat hij weten in een persbericht van zijn aanstaande werkgever.

Calmejane, die te boek staat als een rasaanvaller, komt nu nog uit voor AG2R Citroën. “Ik ben enorm gelukkig om me binnenkort bij Intermarché-Wanty-Gobert aan te sluiten! Ik werd gecharmeerd door het geloof dat de ploeg al langere tijd in mijn capaciteiten uitstraalde. Ik kon niet anders dan deze kans met beide handen aangrijpen. Vanaf onze eerste gesprekken was er een duidelijk beeld met welk wedstrijdprogramma ze me in staat achten om te schitteren.”

“Mijn laatste overwinning dateert van drie jaar geleden en ik voel me dan ook enorm vereerd met dit vertrouwen, dat me stuwt om mijn winnaarsmentaliteit in de kleuren van Intermarché-Wanty-Gobert opnieuw te verzilveren. Ook de groei van de ploeg enthousiasmeert me enorm. Vandaag bevestigt Intermarché-Wanty-Gobert zijn WorldTour-status als vijfde beste team in de wereldranking. Ik ben ervan overtuigd dat de opvallende resultaten van dit seizoen pas het begin zijn. Ik kan niet wachten!”

Performance manager Aike Visbeek verwacht veel van de Franse aanwinst. “Lilian heeft dankzij zijn allround capaciteiten en wedstrijdintelligentie een indrukwekkend palmares opgebouwd. Zijn ervaring zal voor ons team een belangrijke toegevoegde waarde zijn, ik denk daarbij aan ons uitgebreid wedstrijdprogramma op Franse bodem. Lilian zal ons team in de finales van lastige wedstrijden versterken en heeft bewezen dat hij op regelmatige basis doorheen het seizoen resultaten kan neerzetten.”

Laatbloeier Calmejane werd pas op relatief late leeftijd prof, nadat hij in 2016 op 23-jarige leeftijd zijn debuut maakte als beroepswielrenner. De Fransman kwam de eerste jaren van zijn carrière uit voor Direct Energie en beleefde zijn definitieve doorbraak in de Vuelta a España van 2016. Calmejane won in de Spaanse ronde de vierde etappe naar San Andrés de Teixido.

In zijn tweede profjaar bleek de Fransman een veelwinnaar, met eindzeges in de Ster van Bessèges, de Settimana Internazionale Coppi e Bartali en het Circuit de la Sarthe. Ook zijn grootste overwinning dateert uit 2017: vijf jaar geleden won hij tevens een Touretappe met aankomst in Station des Rousses. De laatste jaren is hij echter minder succesvol. Voor zijn laatste zege moeten we drie jaar terug in de tijd. In de Tour du Limousin van 2019 won hij de openingsrit.