Calmejane steekt Sicard hart onder de riem: “Zonder bijbedoelingen gaf je altijd alles”

Dat Romain Sicard vanwege hartproblemen vroegtijdig een punt achter zijn carrière moest zetten, liet Lilian Calmejane niet onberoerd. Op zijn social media steekt de renner van AG2R Citroën zijn voormalige ploeggenoot een hart onder de riem.

Tot zijn transfer deze winter naar AG2R Citroën, reed Calmejane bij Total Direct Energie bij Sicard in de ploeg. Verschillende koersen wist hij mede dankzij de hulp van de Franse Bask te winnen. Bij zijn etappezeges in de Tour in 2017 en de Vuelta 2016 en zijn successen in 2017 in het Circuit Cycliste Sarthe en de Settimana Internazionale had Calmejane Sicard steeds aan zijn zijde.

“Geëmotioneerd schrijf ik deze paar woorden op na de aankondiging van het afscheid van mijn oude ploegmakker, maar bovenal vriend Romain”, begint Calmejane. “We bewandelen allemaal een ander pad, maar kunnen geweldige mensen aan hun waarden herkennen. Als we al jouw kwaliteiten zouden moeten opsommen, zouden we aan een avond met een goede maaltijd en een goede fles niet genoeg hebben: zoveel goede herinneringen komen dan voorbij.”

Architect

“Nooit zal ik vergeten dat jij de architect was achter zoveel van mijn overwinningen, vooral van die ene in de Tour. Je was voorbeeldig, vasthoudend, ijverig, behulpzaam en tevens vol van talent. Zonder bijbedoelingen gaf je altijd alles. Soms wordt wel gedacht dat je net dat beetje egoïsme miste om een prestigieuze zege te behalen na je wereldtitel bij de beloften. Maar ik denk dat je nergens spijt van hoeft te hebben, want je bent een echte man.”

“Iedereen die je kent, kan je alleen maar waarderen en proberen de liefde die jij gaf terug te geven. Andere dingen dan je aanvankelijk dacht zullen nu ongetwijfeld op jouw en jullie pad komen. Hou je Baskische hart warm, mijn vriend!”, sluit Calmejane af.