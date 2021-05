Calmejane maakt na ruim twee maanden rentree

Lilian Calmejane maakt in juni zijn rentree in het peloton. Dat doet hij tijdens de Mont Ventoux Dénivelé Challenge. De coureur van AG2R Citroën brak in maart zijn middenvoetsbeentje en stond sindsdien langs de kant.

Eind maart belandde Calmejane in de lappenmand nadat hij bij een ongelukje in huis een botje in zijn voet brak. De doktoren van zijn Franse ploeg schreven een herstelperiode van drie weken voor, maar dat lijkt ongeveer twee en een halve maand te worden.

Naast de Mont Ventoux Challenge (8 juni) staat ook de Route d’Occitanie (10-13 juni) op het programma van Calmejane, die begin dit jaar in de Tour de la Provence ook al een hersenschudding opliep bij een valpartij. Of de 28-jarige coureur op tijd fit is voor de Tour de France, is nog niet bekend. In 2017 won Calmejane nog een Tourrit.