Pechvogel Calmejane breekt thuis zijn middenvoetsbeentje

Het zit Lilian Calmejane nog niet mee dit seizoen. De Fransman van AG2R Citroën moet zeker drie weken met zijn voet in het gips, nadat hij bij een ongelukje in huis een middenvoetsbeentje in zijn rechtervoet heeft gebroken.

Eerder dit seizoen liep Calmejane al een hersenschudding op bij een valpartij in de Tour de La Provence. Toen moest hij al een rustperiode ingelasten. Wanneer Calmejane weer kan trainen en koersen na zijn gebroken middenvoetsbeentje, kan AG2R Citroën nog niet zeggen.

Tot nog toe kwam de 28-jarige Calmejane in 2021 tot dertien koersdagen. Vorige week reed hij redelijk anoniem Tirreno-Adriatico uit.

Victime d'un accident domestique, @L_Calmejane s'est fracturé la base du 5e métatarsien du pied droit. Il est indisponible pour une durée de 3 semaines

Following an accident at home, @L_Calmejane fractured his 5th metatarsal in his right foot. He'll be out of racing for 3 weeks pic.twitter.com/7XQl1xD9fM

— AG2R CITROËN TEAM (@AG2RCITROENTEAM) March 22, 2021