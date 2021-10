Caleb Ewan: “WK in Australië wordt in najaar van 2022 grootste doel”

Interview

Caleb Ewan was sinds zijn komst naar Lotto Soudal in 2019 goed voor 23 van de 47 overwinningen die de ploeg de afgelopen drie jaar behaalde. Bijna de helft, dus. Geen wonder dat drie renners die in 2022 de ploeg vervoegen, onderdeel worden van zijn sprinttrein. “Het zal een paar wedstrijden duren voor we op elkaar afgestemd zijn, maar dan kunnen we naar de grotere wedstrijden toe”, zegt Ewan aan WielerFlits.

Al een aantal jaar is Ewan bekend als een van de beste sprinters van de wereld. Eentje die bovendien een heuvel over kan. Dat bevestigde de 27-jarige Australiër dit seizoen onder meer in Milaan-San Remo, waar hij net als drie jaar eerder de sprint voor de tweede plaats won. Daarnaast won hij onder meer ook twee etappes in de Giro. In hét sprintfestijn van het jaar, de Ronde van Frankrijk, ging het echter mis in de eerste sprint. Hij kwam ten val en brak zijn rechtersleutelbeen. Op een persmoment bij fietsenproducent Ridley sprak hij over de toekomst.

Caleb, mogen we zeggen dat met het aantrekken van Selig, Schwarzmann en Drizners jouw sprinttrein voor 2022 is versterkt?

“Zeker. Enkele sterke pionnen komen erbij. We hebben nog twee trainingskampen vooraleer we wedstrijden samen doen, dus ik zal hen op training leren kennen. Normaal duurt het een paar wedstrijden voor iedereen goed op elkaar is afgestemd, maar ik denk dat dat met een goed programma – met veel sprintkansen – snel moet lukken. En dan kunnen we naar de wat grotere wedstrijden toe.”

Kende je Drizners al? Hij is een 22-jarige Australiër, een landgenoot.

“Nog niet zo goed. Hij is wel wat jonger dan ik, maar het is leuk om een andere Australiër in het team te hebben. Harry Sweeny, een landgenoot die afgelopen jaar bij het team kwam, had meteen een heel goed eerste jaar. We hopen dat Jarrad ook goed kan beginnen aan zijn WorldTour-carrière.”

In Milaan – San Remo sprintte je dit seizoen naar een frustrerende tweede plaats, enkele meters achter de ontsnapte Jasper Stuyven. Hetzelfde overkwam je drie jaar geleden, toen je in het spoor van Vincenzo Nibali strandde. Wordt de Primavera opnieuw een hoofddoel voor het eerste deel van het seizoen?

“Natuurlijk zijn er nog wedstrijden waarin ik wil presteren in het begin van het seizoen, maar hét grote doel is inderdaad Milaan-San Remo. Het is het enige monument dat ik kan winnen, dus het is voor mij logisch om daar voor te gaan. Zoals ik heb getoond in andere edities, is het zeker een wedstrijd die ik kan winnen.”

Jij hebt er binnen de ploeg van Lotto Soudal de grootste kans om te winnen, maar de afgelopen editie had je geen ploeggenoten meer om het gat op Stuyven dicht te rijden. Philippe Gilbert en Tim Wellens waren toen je medekopmannen. Is er al besloten of jij dit jaar het enige speerpunt wordt en het volledige team achter je krijgt?

“Daar moet nog over gepraat worden. Maar anderzijds heb ik ook al edities gehad waar ik al op de Cipressa moest lossen uit het peloton. Het is dus niet gezegd dat ik per se vooraan mee zal spelen als ik start. Soms zit ik vooraan, soms niet. Daarom is het altijd goed om er sterke renners zoals Phil en Tim (Wellens) bij te hebben. Zij kunnen bijvoorbeeld vooraan zitten in het geval ik er niet zit. Daarnaast komt er ook wat minder druk op mij te liggen als er ploeggenoten zijn die voor een resultaat kunnen rijden als ik geen goede dag heb. Het is nu nog veraf, tegen dan kunnen we zien wie goed in vorm is.”

Dit jaar wilde je in elke grote ronde een etappe winnen. Ga je in 2022 opnieuw voor een ritzege in de drie verschillende grote rondes?

“Volgend jaar niet, denk ik. De wereldkampioenschappen vinden volgend jaar plaats in Wollongong in Australië. Ik kan daar winnen. In de tweede helft van het seizoen zal ik me daarom hoofdzakelijk op die wedstrijd focussen. De Vuelta zal wellicht niet de beste voorbereiding voor zijn. Mijn programma ligt nog niet vast, maar voor nu zou ik zeggen dat ik er niet van start ga.”