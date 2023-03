Caleb Ewan voert Lotto Dstny aan in Classic Brugge-De Panne

Caleb Ewan zal aankomende woensdag door zijn ploeg Lotto Dstny worden uitgespeeld als kopman in de Classic Brugge-De Panne. Dat heeft de Belgische formatie vandaag laten weten in een persbericht.

De eendagskoers in Vlaanderen eindigde de laatste jaren steevast in een sprint, maar ploegleider Nikolas Maes is voorzichtig. “Er wordt regen en veel wind voorspeld, dus maken we ons op voor een lastige editie van Classic Brugge-De Panne. Ik verwacht een hevige strijd in de Moeren, maar ook op andere stukken op het lokale circuit kan het scheuren. Met onze topsprinter Caleb Ewan aan de start is het eerste doel om hem zo goed mogelijk te ondersteunen richting de finale.”

“Ook al zijn het twee compleet verschillende koersen, Caleb heeft in Milaan-Sanremo (16e, red.) getoond dat hij over een goed vormpeil beschikt”, aldus Maes. “Voor wat wellicht een waaierkoers wordt, hebben we een team van hardrijders geselecteerd waarmee we zeker ons mannetje kunnen staan. We zijn enorm gemotiveerd om ons opnieuw te tonen en mikken op een goede prestatie in de Classic Brugge-De Panne.”

Ewan kan rekenen op de steun van Jasper De Buyst, Cedric Beullens, Jarrad Drizners, Frederik Frison, Jacopo Guarnieri en Michael Schwartzmann. De rappe Australiër zal het in een eventuele sprint moeten opnemen tegen onder meer Jasper Philipsen, Fabio Jakobsen, Sam Bennett, Fernando Gaviria en Olav Kooij.

