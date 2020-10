Caleb Ewan tevreden na Scheldeprijs: “Ik voel me erg goed”

Caleb Ewan was blij dat hij bij zijn eerste deelname aan de Scheldeprijs meteen de overwinning kon pakken. Met een sterke eindsprint bleef hij Pascal Ackermann, die gedeclasseerd werd, en Niccolò Bonifazio voor. “Voor sprinters is dit een erg belangrijke wedstrijd.”

Ewan vertelde na zijn overwinning dat hij erg gemotiveerd was afgereisd naar Schoten, waar de Scheldeprijs dit jaar startte en finishte. “Ik wist dat het erg belangrijk was voor de ploeg om een grote zege te pakken in België. Ik ben blij dat ik ze die kon bezorgen”, vertelde de tweevoudige etappewinnaar van de afgelopen Tour de France.

In de ontregelde eindsprint bleef de snelle Australiër van Lotto Soudal uit de problemen. “Voor mij ging het niet slecht, want ik zat de hele tijd vooraan. Ik zag op een scherm dat er een valpartij was op het laatste stuk. Je wist dat het een knotsgekke sprint zou worden. Ik wilde vooraan zitten om bespaard van problemen te blijven. Daar heeft de ploeg voor gezorgd.”

Palmares

Ewan vond zijn overwinning belangrijk voor zichzelf, maar misschien nog wel belangrijker voor zijn ploeg. “We hadden al een tijdje geen klassieker van dit niveau meer gewonnen, dus ik denk dat ze erg blij zijn. Het is mijn eerste keer hier en ik behaal meteen de overwinning. Ik ben erg blij dat dit nu op mijn palmares staat.”

Dat hij ook aan het eind van het seizoen nog goed in zijn vel zit, vertelde hij nog. “Ik ben erg blij met mijn sprints, ik voel me erg goed. Ik zette mijn sprint wat vroeger in dan de bedoeling was, maar ik had een goede jump op de anderen en ik kon kracht blijven zetten tot de streep om dan de overwinning binnen te halen.”