Caleb Ewan stelt teleur in eerste sprint: “We zaten te ver van achteren”

Caleb Ewan werd vooraf aangewezen als de topfavoriet voor de ritwinst in de tweede etappe van de Giro d’Italia, maar de kopman van Lotto Soudal was in geen velden of wegen te bekennen. De Australiër werd uiteindelijk tiende. “We zaten al te ver bij het ingaan van de laatste twee kilometer”, vertelt Ewan.

“Elke keer als we wilden opschuiven was er een bocht”, blikt Ewan terug op de technische finale. “Het peloton laveerde daar ook elke keer van links naar rechts, dus als we naar voren wilden werden we geblokt. In het cruciale deel van de sprint, de laatste 500 meter, zaten we gewoon te ver van achteren.”

Lotto Soudal en Ewan konden zich daardoor niet mengen in de debatten. “Het was lastig om nog te sprinten. Het is teleurstellend om zo te beginnen aan de Giro, maar van deze fouten kunnen we leren”, geeft hij aan. De ritwinst in Novara ging uiteindelijk naar Tim Merlier, voor Giacomo Nizzolo en Elia Viviani.