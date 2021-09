Caleb Ewan staakt de strijd in Luxemburg: “Op tijd binnenkomen kostte hem te veel krachten”

Nadat hij de eerste twee dagen als laatste in de daguitslag was geëindigd, is Caleb Ewan niet aan de start verschenen van de derde etappe van de Ronde van Luxemburg. Samen met de ploegarts van Lotto Soudal werd besloten dat de Australische sprinter zich terugtrok uit de etappekoers om zijn deelname aan het WK in Vlaanderen niet in gevaar te brengen.

Ewan was gestart in de Ronde van Luxemburg om zijn laatste voorbereidingen te treffen voor het WK wielrennen, dat op 26 september in Vlaanderen wordt gehouden. De Australische sprinter had echter geen goed gevoel en kwam de eerste twee dagen als allerlaatste over de finish. “Tijdens de tweede etappe moest Ewan al lossen na 75 kilometer koers. Hij kreeg Kluge en De Buyst mee als lijfwachten, maar op tijd binnenkomen, kostte hem nog altijd veel krachten. Te veel eigenlijk”, vertelde zijn ploegleider Marc Wauters gisteren aan persbureau Belga.

Wauters: “In die omstandigheden verder rijden was onbegonnen werk, ook al was er vandaag een massasprint in het verschiet.” Ewan gaat nu herstellen en rusten om zich klaar te stomen voor het WK. “We hopen dat een weekje supercompensatie heil kan brengen en wonderen zal doen. Hij was trouwens aan deze Ronde van Luxemburg begonnen om de conditie een laatste keer bij te schaven voor het WK en een goede Ewan had hier zeker indruk kunnen maken”, zei de 52-jarige ploegleider tot slot. Door de uitvalbeurt heeft Lotto Soudal nog vijf renners in koers.

