Caleb Ewan optimistisch na derde plek: “Zit nog iets moois aan te komen”

Caleb Ewan slaagde er maandag dan wel niet in om de eerste sprintetappe in de Tour de France te winnen, de Australiër was zeker niet ontevreden met zijn derde plaats. Ewan kon vandaag namelijk niet rekenen op zijn allerbeste sprinttrein.

Jasper De Buyst was, door een valpartij in de tweede etappe, namelijk niet in staat om zijn duit in het zakje te doen. Ewan moest het zo doen zonder zijn misschien wel belangrijkste lead out-man. Toch wist hij zich goed te plaatsen in de eindsprint: alleen Jasper Philipsen en Phil Bauhaus bleken sneller in Bayonne.

“Deze prestatie geeft me vertrouwen voor de volgende sprintkansen. De benen voelden goed en als ik uit een nog iets betere positie kan sprinten, zit die zege eraan te komen”, laat de rappe Australiër weten op de website van zijn werkgever Lotto Dstny. “Zoals verwacht werd het een heel hectische slotfase, maar we hebben het goed aangepakt met het team.”

“Ik voelde me echt in orde”

“Het niveau ligt enorm hoog en bijna iedere topsprinter is hier. Daarom was het een waar gevecht om de goede positie. Uiteraard misten we Jasper aan het einde, maar we hebben het goed gedaan. Het was een hectische sprint, maar ik voelde me echt in orde. Ik zat misschien iets te ver toen ik aanging, maar we moeten het positieve meenemen uit vandaag. Ik voel dat er met deze vorm nog iets moois zit aan te komen”, is Ewan optimistisch.