Caleb Ewan na zevende seizoenszege: “Hopelijk blijven we in WorldTour door mijn punten”

De overwinning van Caleb Ewan in de GP de Fourmies heeft Lotto Soudal opnieuw een sloot UCI-punten opgeleverd. Die strijd is nog altijd gaande en door de zege van Ewan is de Belgische ploeg nu 200 punten rijker. “Hopelijk kunnen we daardoor in de WorldTour blijven”, zei hij in het flashinterview, na zijn zevende seizoenszege.

Lotto Soudal staat onder de degradatiestreep en moet punten scoren om onder meer Movistar, EF Education-EasyPost en BikeExchange-Jayco in te kunnen halen. “Het is geen geheim dat we op die punten jagen op dit moment. Ik weet niet hoeveel het er hier zijn, maar voor eendagskoersen zijn het er wel veel”, aldus Ewan. Het gaat uiteindelijk om 200 punten.

“Ik ben blij dat ik wat punten kan scoren, maar ik ben sowieso blij met de zege vandaag”, geeft hij aan. In de sprint, die ontsierd werd door een valpartij op drie kilometer van de meet, was Ewan sneller dan Dylan Groenewegen. “De ploeg deed geweldig werk en had alles onder controle voor mij.”

Door de crash was Arnaud De Lie uitgeschakeld, dus gingen alle ballen op Ewan. “Jasper De Buyst moest heel vroeg op kop komen en dat deed hij heel goed. Hij zette mij na een lange beurt goed af op 200 meter. Zonder hem was het niet gelukt, dus grote dank aan hem en aan de ploeg. Mijn volgende koers is Koolskamp Koerse en daarna rijd ik nog wat meer eendagskoersen in België.”