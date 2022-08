Caleb Ewan mist wegrit Commonwealth Games vanwege naweeën operatie

Het Australische team moet het op de wegrit Commonwealth Games doen zonder Caleb Ewan. De sprinter van Lotto Soudal laat de wedstrijd in Warwick zondag aan zich voorbij gaan, omdat hij niet volledig hersteld is van zijn operatie van afgelopen maandag. Dat laat Ewan weten via sociale media.

“Ik vind het heel jammer om de wegrit van de Commonwealth Games te moeten missen deze zondag”, schrijft Ewan. “Helaas ben ik niet zo goed hersteld als ik gehoopt had van mijn operatie van afgelopen maandag. Ik west al mijn ploeggenoten het beste.” Ewan liet eerder deze week een metalen plaat verwijderen, die hij een jaar geleden werd ingebracht nadat hij in de Tour de France zijn sleutelbeen brak bij een valpartij.

De Commonwealth Games zijn een multi-sportevenement, vergelijkbaar met bijvoorbeeld de Olympische Spelen, die elke vier jaar wordt gehouden en waaraan de lidstaten van het Gemenebest van Naties mee (kunnen) doen, als wel de tot een van hen behorende overzeese gebiedsdelen. Afgelopen woensdag stond, wat de wieleronderdelen betreft, de individuele tijdrit op het programma. Rohan Dennis ging toen met de zege lopen. Zondag staan onder anderen diezelfde Dennis, Mark Cavendish en Geraint Thomas aan het vertrek.