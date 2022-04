Caleb Ewan komt ten val in Ronde van Turkije, schade valt mee

Caleb Ewan kwam vandaag niet aan sprinten toe in de Ronde van Turkije. De snelle Australiër van Lotto Soudal kwam op één kilometer van de streep ten val en zag zo zijn kansen op een tweede ritzege in rook opgaan. Gelukkig voor Ewan valt de schade mee.

Ook de slotfase van de derde etappe van de Ronde van Turkije verliep behoorlijk chaotisch. Op goed twee kilometer van de streep waren er al meerdere renners betrokken bij een valpartij. Ewan leek de dans te ontspringen, maar bij het ingaan van de laatste kilometer ging het toch nog mis voor de sprinttroef van Lotto Soudal. Ewan ging tegen de grond en kon zo een tweede ritzege vergeten.

Na afloop baalde Ewan vooral van de gemiste kans. “Het was vandaag een vrij eenvoudige en korte etappe, zonder al te veel wind. Het ging redelijk goed, maar in de laatste kilometer zaten we wellicht iets te ver. Ik nam vervolgens te veel risico in een bocht, in de hoop om zo op te schuiven, en ging tegen de grond.”

“Het is natuurlijk nooit leuk om te vallen en we zijn ook wel een beetje teleurgesteld. Gelukkig voelde ik me onderweg wel goed en ook de ploeg deed het prima. Het is vervelend, maar er komen nog kansen.” De sprint werd overigens gewonnen door Jasper Philipsen, voor Kaden Groves en Miguel Angel Fernandez.