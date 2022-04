Jasper Philipsen sprint naar etappewinst in Turkije en wordt leider

Jasper Philipsen heeft de derde etappe van de Ronde van Turkije achter zijn naam gezet. In İzmir was de sprintkopman van Alpecin-Fenix de beste in de massasprint. Door de bonificaties nam hij ook de leiderstrui over van Kaden Groves.

De derde etappe was de kortste van allemaal. Tussen Çeşme en İzmir moest maar 117 kilometer worden afgelegd. In de openingsfase lag een helling van derde categorie, maar die moest geen opgave zijn voor de renners. Wat volgde was een lange vlakke aanloop richting de finish in İzmir, een grote stad in het zuiden van Turkije. Een massasprint leek hier niet te vermijden. Met Kaden Groves, winnaar van de tweede rit, als nieuwe leider werd het peloton rond twaalf uur lokale tijd op gang gebracht.

Al vroeg in de etappe kwam de vlucht van de dag tot stand. Noah Granigan (Wildlife Generation), leider in het berg- en tussensprintklassement, sloeg de handen ineen met zijn ploegmaat Scott McGill, Peio Goikoetxea (Euskaltel), Umberto Poli (Novo Nordisk), Léo Bouvier (Bike Aid) en Vitaliy Buts (Sakarya BB). Granigan verstevigde zijn koppositie in het bergklassement door als eerste boven de komen op de enige klim, waarna Buts, die ook wel oren had naar bergpunten, zich liet terugzakken in het peloton.

Vluchters krijgen niet veel ruimte

De overige vijf vluchters reden met elkaar door en hun voorsprong schommelde lange tijd tussen de een en twee minuten, terwijl de ploegen van de spurters controleerden op kop van het peloton. Op dertig kilometer van de finish werd het tempo opgevoerd, waardoor de voorsprong van de vijf vluchters begon terug te lopen. Granigan werd ingelopen, waarna de overgebleven vier koplopers probeerden hun rol voorin de koers nog wat te rekken. Met de kopgroep binnen schootsafstand, maakte het peloton geen haast om het gat dicht te rijden.

Goikoetxea schakelde zichzelf uit door onderuit te gaan in een bocht en ook Poli moest eraf van voren. Bouvier en McGill reden nog even samen verder, maar op veertien kilometer van de streep was alles terug samen. Met nog negen kilometer te rijden, probeerden enkele renners een sprint te ontlopen. Meervoudig Turks kampioen tijdrijden Ahmet Örken probeerde het solo door met een grote versnelling de wegen rond İzmir aan te vliegen. Op de brede driebaanswegen reed hij echter steeds in het zicht en op vijf kilometer werd hij bijgehaald.

Daarna was het aan de sprintersploegen om hun kopmannen zo goed mogelijk te positioneren. Israel-Premier Tech en BikeExchange-Jayco leidden de meute de laatste twee kilometer in. Ook Team DSM kwam met een trein naar voren. Het Nederlandse WorldTeam trok de sprint aan voor Alberto Dainese, maar de Italiaan moest vrede nemen met de vijfde plaats. Jasper Philipsen kon zijn sprint perfect timen en beschikte over beste eindschot. Kaden Groves werd tweede, Miguel Angel Fernandez derde.