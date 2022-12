Caleb Ewan kent zijn programma voor de eerste koersmaanden

Caleb Ewan is klaar voor de eerste koersmaanden van het nieuwe seizoen. De sprinter van Lotto Dstny begint het nieuwe wielerjaar zoals verwacht in eigen land met het Australisch wegkampioenschap, de Tour Down Under en de Cadel Evans Great Ocean Road Race. Ewan mikt in het voorjaar met name op Milaan-San Remo.

De 28-jarige Ewan zal begin januari voor het eerst in actie komen. Hij zal dan namelijk het nationaal kampioenschap van Australië betwisten. Het is de eerste keer sinds 2019 dat Ewan voor de Australische trui zal strijden. Zijn tweede koers van 2023 is de Tour Down Under. Ewan zal in deze ronde overigens niet te zien zijn in het nieuwe tenue van Lotto Dstny, aangezien de Belgische formatie heeft besloten om te passen voor de eerste WorldTour-koersen van het seizoen op Australische bodem.

Ewan is echter wel gewoon van de partij, als kopman van de nationale ploeg van Australië. Ook zijn Lotto Dstny-ploegmaat Jarrad Drizners maakt deel uit van deze nationale selectie. Na de Tour Down Under volgt nog de Cadel Evans Great Ocean Road Race. Ewan richt zich na een Australisch seizoensbegin op de UAE Tour, waar doorgaans de snelste sprinters ter wereld de degens met elkaar kruisen.

Atypische aanloop richting ‘La Primavera’

Ewan heeft één voorjaarsklassieker met rood omcirkeld in zijn koersagenda: Milaan-San Remo. Nadat hij in 2018 en 2021 al eens tweede werd in de Italiaanse klassieker, hoopt de rappe man dit jaar wel voor het eerst ‘La Primavera’ te winnen. Hij kent dit jaar een atypische aanloop richting Milaan-San Remo, aangezien zijn ploeg in 2023 niet aan de start zal verschijnen van Tirreno-Adriatico. Ewan rijdt – als alternatieve piste – de GP Jean-Pierre Monseré.

In de zomer richt Ewan zich volledig op de Tour de France. Het is nog onduidelijk hoe zijn programma er precies zal uitzien richting de Franse ronde. Eerder deze week raakte het (voorjaars)programma van die andere sprinter binnen Lotto Dstny, Arnaud De Lie, al bekend.

Wedstrijdprogramma Caleb EWAN