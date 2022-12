Arnaud De Lie rijdt twee monumenten komend voorjaar, geen grote ronde op de planning

Maandag meldde Het Laatste Nieuws al dat Arnaud De Lie in 2023 geen grote ronde zal gaan rijden. Kurt Van de Wouwer, de sportief manager van Lotto Dstny, heeft dat nu bevestigd. “Een grote ronde staat voorlopig nog niet op zijn programma”, zei de Belg in Het Nieuwsblad over de plannen van De Lie.

“Wel gaat hij in het voorjaar normaal gesproken Parijs-Roubaix rijden”, vervolgde de sportief manager over zijn renner. Van de Wouwer vertelde ook hoe de eerste maanden van De Lie zijn wedstrijdprogramma eruit zullen zien. “Na de stage rijdt hij de Classica Communitat Valenciana, daarna La Marseillaise, Etoile de Bessèges, Kuurne, Parijs-Nice en dan Milaan-San Remo.”

Bij Lotto Dstny willen ze De Lie behoeden voor te veel druk, vertelt Van de Wouwer. “Maar het verwachtingspatroon rond Arnaud is bijgesteld. Vanaf nu verwachten we dat hij mee doet in de grote wedstrijden en dat mag gerust winnen zijn.”

“Arnaud is iemand die zijn slaap er niet voor laat als hij ’s anderdaags als kopman aan de start staat. Hij heeft een zeer realistisch en gezond zelfvertrouwen en kan van zichzelf zeggen: ik ben goed, dit gaat mij lukken.”

2022

Die Lie wist in zijn eerste jaar bij de profs meteen indruk te maken, Wat heet, de razendsnelle Waal ontpopte zich tot een echte veelwinnaar en kwam in 2022 maar liefst negen keer als winnaar over de streep. Het begon met een zege in de Challenge Mallorca en vervolgens was De Lie ook de beste in de GP Jean-Pierre Monseré, Volta Limburg Classic, Marcel Kint Classic, Heistse Pijl, Ronde van Limburg, een etappe in de Tour de Wallonie, Schaal Sels en de Egmont Cycling Race.