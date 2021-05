Caleb Ewan: “Ik wil nog een paar sprints doen voor ik uit de Giro stap”

Interview

“Als ik een ritje kan winnen, is mijn Giro geslaagd”, gaf Caleb Ewan voor de start van de Ronde van Italië aan. “En dan kan ik eruit stappen wanneer ik wil, want mijn doel is dit seizoen in elke grote ronde een etappe winnen.” Nu die eerste binnen is, wil Ewan toch nog even blijven. “Nu is het te vroeg om te vertrekken. Ik wil nog een paar sprints doen.”

Zondag moest de Australiër tevreden zijn met een tiende plaats. Vandaag was het wel raak voor het speerpunt van Lotto Soudal. “Niet eenvoudig”, gaf hij op de persconferentie aan. “De ploegmaats hebben me in de hectische finale goed voorin gehouden, maar in de laatste honderden meters – lichtjes bergop – raakte ik op rechts toch nog ingesloten.”

“Gelukkig kwam er net op het juiste moment een opening op links. Het was echt niets te vroeg. Maar ik kon passeren en de overwinning pakken. De opluchting is groot. Zeker na het mindere resultaat in de eerste sprint van deze Giro.”

Rit tien of elf

Daarmee is Ewans eerste doel in het groterondewerk geslaagd: zowel in de Giro, de Tour als de Vuelta een of meerdere ritten winnen. “Klopt. En ik zal deze Giro inderdaad ook niet uitrijden, maar nu is het toch nog iets te vroeg om te stoppen. Ik wil graag nog enkele sprints doen. Misschien is rit tien of elf een beter moment om eruit te stappen. Maar dat monitoren we dag per dag.”

Ewan kreeg ook de vraag over de hectiek in de finale van deze vijfde etappe, waar toch een aantal kopstukken ten val kwamen. “Niet onlogisch: in de eerste koershelft ging het er bijzonder relaxed aan toe. Daarna was het kwestie van alert te blijven, want er was gevaar op waaiervorming. Ook in de bochtige finale wilde iedereen vooraan zitten.”

Combinatie Ewan vs Lotto Soudal

“Of het gevaarlijk was? Het is altijd tricky, maar we kunnen nu ook niet in the middle of nowhere finishen. Vandaag was het misschien iets té. Er was wel heel veel straatmeubilair aanwezig.”

De winnaar had het ook nog over de combinatie Caleb Ewan – Lotto Soudal. “Waarom die zo goed is? Omdat we allebei hetzelfde doel hebben in grote rondes: sprints winnen of voor de aanval kiezen. Kijk, het zou anders zijn als de ploeg ook een klassementsrenner hebben en de helft van het team voor hem moet werken. Nu heeft iedereen hetzelfde doel: voor sprintzeges gaan.”