Caleb Ewan: “De finish ligt me erg goed, maar dan moet ik wel eerst overleven”

Wout van Aert hoeft van niemand schrik te hebben in een sprint, al zal hij liever niet met Caleb Ewan naar de streep willen rijden. De Australiër hoopt vandaag een rol van betekenis te spelen op het WK, maar de vraag is of Ewan sterk genoeg is om onderweg te overleven.

“Ik voel me vrij goed, al weet ik wel dat het een zware koers zal worden”, begint Ewan in gesprek met Sporza. “Er zijn veel jongens die een sprint willen ontlopen. Het zal een agressieve wedstrijd worden. Ik heb de voorbije weken getraind om de afstand aan te kunnen, maar deze wedstrijd is niet echt te vergelijken met Milaan-San Remo.”

Mooie omloop

Eerder dit jaar eindigde Ewan als tweede in de Italiaanse klassieker en was hij op de Poggio zelfs in staat om renners als Van Aert en Mathieu van der Poel te volgen. “Maar het WK-parcours is zwaarder en we krijgen al eerder klimmetjes voor de wielen geschoven. Ik vind het echter wel een mooie omloop, ik hou wel van een stadscircuit. Bovendien is het een perfecte finish voor mij, maar dan moet ik wel eerst zien te overleven.”

Ewan verwacht onderweg de nodige aanvallen. “Ze zullen de wedstrijd zwaar maken, om me zo het leven zuur te maken”, aldus Ewan. De Australische ploeg bestaat verder uit medefavoriet, Michael Matthews, Lukd Durbridge, Nathan Haas, Nick Schultz, Miles Scotson, Robert Stannard en Harry Sweeny.