Caleb Ewan breekt sleutelbeen op vier plekken: “Voelde het klikken toen ze er op drukte”

De Tour de France is al na drie etappes ten einde voor Caleb Ewan. De kopman van Lotto Soudal kwam in de finale van de rit naar Pontivy ten val en brak daarbij zijn sleutelbeen.

“Ik herinner me niet veel van de val”, blikt hij terug. “Het gebeurde heel snel. Wat ik nog weet, is dat ik vrij vroeg mijn sprint wilde inzetten. Toen ik aanging sloten de mannen voor mij (Merlier & Philipsen, red.) het gat op rechts, daardoor moest ik even inhouden en hopen dat er weer ruimte zou komen. Ondertussen kwamen Sagen en ik erg dicht bij elkaar. Ik raakte een wiel en ging samen met hem neer.”

De Australiër had meteen door dat het foute boel is. “Dit is het eerste bot wat ik breek. Ik wist vrijwel meteen dat dit het einde van mijn Tour was. Normaal gesproken voel je niet zo veel als je valt door alle adrenaline. Maar vandaag had ik meteen veel pijn. Ik voelde het klikken toen ze op mijn sleutelbeen drukte. Het sleutelbeen is op vier plekken gebroken.

Door de valpartij kan Ewan ook een streep zetten door zijn grote doel van dit jaar: een rit winnen in alle drie de grote rondes. In Giro d’Italia slaagde hij er al in door de vijfde en zevende rit te winnen. Achter de Tour de France 2021 zal voor altijd een pijnlijke nul blijven staan.

Hoewel de 26-jarige renner nog een operatie moet ondergaan aan zijn kwetsuur, kijkt hij al vooruit naar de toekomst. “Dit hoort helaas bij wielrennen. Van alle botten is dit er een die redelijk makkelijk te herstellen is. Zodra het weer kan, hervat ik de training en ga ik met het team bekijken wat mijn volgende doel gaat worden. Het zijn nog zes a zeven weken tot de Vuelta a Espana. In principe voldoende tijd om te herstellen en te trainen.”