Caja Rural-Seguros RGA ziet titelsponsor verlengen

Seguros RGA heeft haar sponsorovereenkomst met wielerploeg Caja Rura-Seguros RGA met een jaar verlengd. De verzekeringsmaatschappij is al heel wat jaren als tweede sponsor verbonden aan de Spaanse formatie.

De samenwerking begon in de Vuelta a España van 2012 en sindsdien is Seguros RGA een trouwe partner van de ploeg. “Het zegt iets over hun toewijding, zelfs na een moeilijk coronajaar”, aldus teambaas Juan Manuel Hernández. “We zijn dit jaar naar elkaar toegegroeid. Seguros RGA is in alles een leidend en voorbeeldig bedrijf.”

“We vormen duidelijk een familie en we voelen ook de volledige steun van Seguros RGA. Ze geloven in alles wat we doen en ze stellen ons in staat om te blijven investeren in het jeugdwielrennen. Het geeft ons de gelegenheid om jonge renners op te leiden en klaar te stomen”, zo besluit Hernández.

Twintig renners

Caja Rural-Seguros RGA zal met twintig renners beginnen aan het nieuwe seizoen. De ploeg rekent ook volgend jaar op meerdere jonge talenten en de ervaren sprinter Jon Aberasturi. De Spaanse formatie kan terugkijken op een meer dan degelijk seizoen met 51 top 10-noteringen en zeges in de Ruta del Sol, de Ronde van Hongarije en de Volta a Portugal.