Caja Rural-Seguros RGA heeft selectie voor 2021 compleet

Caja Rural-Seguros RGA zal met twintig renners beginnen aan het nieuwe seizoen. De ploeg rekent ook volgend jaar op meerdere jonge talenten en de ervaren sprinter Jon Aberasturi. Gonzalo Serrano, Cristián Rodríguez en Matteo Malucelli zoeken andere oorden op.

De Spaanse formatie kan ondanks de coronapandemie terugkijken op een meer dan degelijk seizoen, met 51 top 10-noteringen en zeges in de Ruta del Sol, de Ronde van Hongarije en de Volta a Portugal. Caja Rural, dat zich opmaakt voor een nieuw seizoen op professioneel niveau, hoopt ook in 2021 de nodige talenten te laten doorstromen.

Nieuwkomers Josu Etxeberria, Jokin Murguialday en Jon Barrenetxea mogen zich volgend seizoen bewijzen in het tenue van de Spaanse formatie. “We willen vasthouden aan onze filosofie en dat is het opleiden van jonge talenten”, zo legt manager Juan Manuel Hernández uit. “We geloven in de nieuwe generatie en we zijn trots op wat we hebben bereikt.”

“We wisten in het verleden jongens als Hugh Carthy, Pello Bilbao en Gonzalo Serrano beter te maken en we hopen dit ook te doen met andere talentvolle renners.” Met een gemiddelde leeftijd van nog geen 24 jaar begint Caja Rural-Seguros RGA straks met een erg jonge ploeg aan het nieuwe seizoen.

Selectie Caja Rural-Seguros RGA voor 2021

Jon Aberasturi (28-03-1987)

Julen Amézqueta (12-08-1993)

Orluis Aular (05-11-1996)

Aritz Bagües (19-08-1989)

Jon Barrenetxea (20-04-2000)

Juan Fernando Calle (18-07-1999)

Jefferson Cepeda (02-03-1996)

Álvaro Cuadros (12-04-1995)

Josu Etxeberria (09-09-2000)

Jhojan García (10-01-1998)

David González (21-02-1996)

Jon Irisarri (09-11-1995)

Jonathan Lastra (03-06-1993)

Oier Lazkano (07-11-1999)

Sergio Martín (13-12-1996)

Jokin Murguialday (19-03-2000)

Joel Nicolau (23-12-1997)

Alejandro Osorio (28-03-1998)

Héctor Sáez (06-11-1993)

Carmelo Urbano (03-02-1997)