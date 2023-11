donderdag 9 november 2023 om 17:10

Caja Rural-Seguros RGA dient klacht in bij Guardia Civil naar aanleiding van gelekt dopingrapport

Caja Rural-Seguros RGA heeft een klacht ingediend bij de Guardia Civil. Dat laat het ProTeam weten in een statement. De ploeg zegt het slachtoffer te zijn geworden van het ‘partijdig, bevooroordeeld en zonder context’ verspreiden van een politierapport door een anoniem lek. In het document worden een aantal renners van Caja Rural-Seguros RGA in verband gebracht met de omstreden arts Marcos Maynar.

Het 23 pagina’s dikke rapport is tijdens de laatste week van de Vuelta a España verstuurd naar vertegenwoordigers van de deelnemende ploegen. Marca, dat het document met de titel ’temaorganizeddoping.pdf’ ook in handen kreeg, schrijft dat vooral Caja Rural-Seguros RGA er slecht uit naar voren komt. Het rapport zou Whatsapp-gesprekken en getranscribeerde audiofragmenten (uit de periode maart 2020 tot januari 2022) bevatten tussen renners van de ploeg en Marcos Maynar.

De informatie betreft een (kleine) selectie uit de zogenoemde ILEX-operatie, schrijft Marca. Dit is een onderzoek naar een criminele organisatie gevestigd in de Spaanse provincie Cáceres. Deze organisatie zou zich onder meer bezighouden met de handel van verboden middelen binnen de topsport. Maynar, die in opspraak is geraakt vanwege vermeende misdrijven van drugshandel en witwassen, zou hier de grote spin in het web zijn. De arts adviseerde ook de momenteel geschorste Miguel Ángel López, maar volgens Maynar heeft de Colombiaan nooit (verboden) middelen genomen op zijn advies.

Caja Rural-Seguros heeft aan Marca laten weten dat geen van zijn renners onder verdenking staat. In het eigen statement schrijft de ploeg ook dat niemand binnen het team – renners noch andere teamleden – de dopingregels heeft overtreden. Het enige doel van de verspreiding van het rapport was het schaden van de reputatie van het team, klinkt het.