Caja Rural-RGA verlengt contract van zegekanon Orluis Aular

Caja Rural-RGA heeft het contract verlengd van de Venezolaan Orluis Aular tot en met 2024. De 26-jarige coureur rijdt sinds 2020 voor het Spaanse ProTeam.

Aular kwam drie jaar geleden bij Caja Rural-RGA terecht door zijn successen in het Zuid-Amerikaanse wielercircuit. Zo boekte hij in 2019 niet minder dan 12 UCI-zeges, waaronder vijf ritten en het eindklassement in de Vuelta a Venezuela.

Bij Caja Rural-RGA ging de Venezolaan verder met winnen. Dit jaar kon Aular zeven keer zijn handen in de lucht gooien. Ook werd hij tweede in de slotrit van de Boucles de la Mayenne.

Volgende week start het Spaanse ProTeam in Pamplona met de voorbereidingen op het nieuwe seizoen, laat de ploeg verder weten in een persbericht. Daar zal ook het programma van Aular in hoofdlijnen worden vastgesteld.