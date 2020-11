Burgos-BH bevestigt contractverlenging Jetse Bol: “Een heel belangrijke renner”

Burgos-BH heeft bevestigd dat Jetse Bol ook komend seizoen voor de ploeg uitkomt. Voor de Nederlander wordt dit zijn derde volledige jaar bij het Spaanse team. Ook Diego Rubio en Willie Smit verlengden hun contract.

Eerder deze maand meldde WielerFlits al dat Bol (31) zijn aflopende contract zou verlengen. “Hij is een heel belangrijke renner voor ons”, laat sportief directeur José Cabedo weten via de ploeg. “In de Vuelta a Burgos en Ordiziako Klasika liet hij flitsen zien die werden bevestigd in de klassiekers en de Belgische koersen, die hem erg goed liggen. Met zijn leeftijd en ervaring is hij in 2021 een pijler in onze ploeg. Ik denk dat hij een overwinning in zijn benen heeft.”

Bol en Smit tekenden bij voor een seizoen, Rubio verlengde zijn contract met twee jaar.