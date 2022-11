Burgaudeau (TotalEnergies) over Sagan: “Peter gaf een boost aan het team”

Peter Sagan maakte vorige winter de overstap van BORA-hansgrohe naar TotalEnergies. Grote zeges boekte de Slowaak nog niet voor zijn nieuwe werkgever, maar hij was wel van waarde voor het Franse team, vertelt zijn ploeggenoot Mathieu Burgaudeau in gesprek met CyclismActu. “Peter gaf een boost aan het team”, aldus de 23-jarige Fransman.

“Hij bracht professionalisme en gaf kleine, extra tips die ons kunnen helpen in de koers. Daarnaast is er heel goed materiaal gekomen”, legt Burgaudeau uit. TotalEnergies rijdt tegenwoordig op fietsen van Specialized, dat een persoonlijke deal heeft met Sagan. In 2021 werd het materiaal van de Franse ploeg nog gesponsord door Wilier Triestina.

“Peter is niet iemand die veel praat”, gaat Burgaudeau, ritwinnaar in Parijs-Nice 2022, door over Sagan. “Maar daarom willen we naar hem luisteren als hij praat. Hij vertelt geen onzin. Hij gaat niet voor niets wat zeggen en maakt zelden fouten als hij wat zegt, dus we luisteren aandachtig naar hem. Het is heel interessant om naar hem te luisteren, om zijn adviezen te horen. Het is heel fijn om hem in je team te hebben en ik denk dat het ervoor zorgt dat je nog meer progressie maakt.”