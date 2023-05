Buitrago gebruikte Gee als mikpunt: “Wilde hem niet uit het zicht verliezen”

Santiago Buitrago wist vrijdag voor de tweede keer in zijn carrière een rit in de Giro d’Italia te winnen. De Colombiaan was vanuit de vroege vlucht de sterkste op de slotklim naar Tre Cime di Lavaredo. “Ik ben heel, heel blij met deze zege”, zei hij in het flashinterview na afloop.

“Om eerlijk te zijn was het een moeilijke Giro, ook voor mij persoonlijk”, vertelde Buitrago. “Ik wilde het heel graag proberen en met mijn armen in de lucht over de streep komen. Om hier solo op Tre Cime di Lavaredo aan te komen, is geweldig. Dit is de beloning voor al het harde werk dat ik heb gedaan.”

“Ik heb ook veel werk gedaan voor de ploeg, die een geweldige Giro kende. Elke dag hebben we ons best gedaan om goede resultaten te behalen. Dat ik nu nog een zege pak voor de ploeg, is fantastisch. Het geeft veel moraal om te zien dat we de vruchten van het harde werk plukken.”

Buitrago maakte het verschil in de laatste kilometers, waar hij op en over Derek Gee ging. “Ik zag Gee voor me rijden. Hij was een soort mikpunt. Ik wilde hem binnen schootsafstand houden, zodat ik hem niet uit het zicht verloor. Uiteindelijk, met nog anderhalve kilometer te gaan, gaf ik gewoon alles. Het was heel zwaar.”

