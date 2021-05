Buchmann wil Giro-podium halen: “Niet erg om kopmanschap te delen met Sagan”

Emanuel Buchmann maakt zijn debuut in de Giro d’Italia, maar de 28-jarige Duitse klimmer zet wel meteen hoog in. Hij gaat namelijk voor het eindpodium. Bij BORA-hansgrohe is hij sterk omringd, maar er speelt nog een ander belang: Peter Sagan wil het puntenklassement winnen. Hoe ze daarmee omgaan, legden ze uit op de persconferentie van vrijdag.

De Duitse nummer vier van de Tour de France 2019 viel nog niet meteen op in de uitslagen dit jaar. Buchmann komt net terug van de Sierra Nevada, waar hij een hoogtestage had belegd. “Ik ben op een goed niveau, te vergelijken met mijn beste vorm van de laatste jaren”, vertelt hij over zijn trainingsarbeid. “Ik ben erg tevreden met de conditie die ik nu heb. In de Ronde van het Baskenland zat ik in de slotrit te ver van achteren toen het brak en kwam ik simpelweg nooit meer van voren. Zoiets mag tijdens deze Giro niet gebeuren. Hier moet ik er iedere etappe voor zorgen dat ik zo min mogelijk tijd verlies.”

Volgens de Duitser krijgt hij in de strijd om de podiumplekken vooral concurrentie van Egan Bernal, Mikel Landa en Simon Yates. “Voor de openingstijdrit ben ik niet zo bang. Dat is slechts negen kilometer. Dat gaat aan het eind van de rit niet zo veel uitmaken. De derde week is superzwaar. Pas daar krijgt het klassement echt vorm. We hebben ook een van de sterkste ploegen aan de start. Matteo Fabbro, Giovanni Aleotti en Felix Großschartner zullen me bergop bijstaan. Maciej Bodnar en Daniel Oss zullen de heuvelachtige en vlakke ritten voor hun rekening nemen. Ik heb er erg veel zin in!”

Peter Sagan: “Terug van weggeweest? Ik was nooit weg”

Buchmann zal tijdens de Giro wel het kopmanschap moeten delen met superster en drievoudig wereldkampioen Peter Sagan. De 31-jarige Slowaak won onlangs nog een etappe in de Ronde van Romandië na een moeilijk voorjaar. “Of ik dat beschouw als een comeback? Nee, want ik ben nooit weggeweest. Ik heb een goede winter gedraaid, maar liep dan een corona-besmetting op. Ik zat daardoor drie extra weken op Gran Canaria, maar weliswaar zonder fiets. Al had werk die ik als voorbereiding op het seizoen had gedaan, verloor ik daar op twee weken tijd. Ik begon daardoor weer op nul, dat was lastig.”

Sagan herstelde naar eigen zeggen pas twee maanden na zijn bestemming van COVID-19. Tegelijkertijd moest hij wel zijn conditie aanscherpen voor de rest van het seizoen. “Toen ik me weer mocht bewegen, heb ik Tirreno-Adriatico, Milaan-San Remo, de Ronde van Catalonië en de Ronde van Vlaanderen gereden. Eigenlijk was dat een kopie van een grote ronde, vandaar dat ik daarna ook even rust nodig had. Korte tijd later begon ik dan aan de Ronde van Romandië. Daar voelde ik me erg goed. Sterker nog: ik ben daar in geen enkele rit over mijn limiet gegaan, maar ik schreef toch een etappe op mijn naam.”

Door het wegvallen van de Ronde van Californië en Sagans traditionele hoogtestage in Colorado of Utah, gebruikt hij nu de Giro d’Italia om zich klaar te stomen voor Tour de France. Toch heeft hij de paarse puntentrui in zijn hoofd. “Vorig jaar won Arnaud Démare vier etappes, waardoor hij een flink voordeel op mij nam. Dit seizoen staan er meerdere sprinters aan de start en dus heb ik de hoop dat we de punten onderling wat verdelen”, voorspelt Sagan, die ook kort inging op de terugkeer van Dylan Groenewegen in het peloton. “Wat in de Ronde van Polen gebeurde, was een ongeluk. Iedereen kan fouten maken. Ik heb zoveel tegen Dylan gesprint. Ik ben blij dat weer te kunnen doen en denk dat het goed is dat hij terugkeert in de koers.”

Toekomst

De laatste weken steken ook verhalen de kop op dat BORA-hansgrohe niet verder wil met Sagan. Of in ieder geval, niet onder dezelfde voorwaarden. Tijdens de persconferentie maakte de Slowaak zich er niet zo druk om. “Ik ben hier om goede sprints te rijden en een contant hoog niveau te behalen. Over mijn toekomst maak ik me geen zorgen”, zegt hij. Naar verluidt zouden Deceuninck-Quick-Step, Israel Start-Up Nation en Movistar interesse in Sagan hebben. “Dan kan ik in ieder geval kiezen”, grapt hij. “Zonder gekheid: ik heb nog niet besloten waar ik mijn carrière ga voortzetten. De Giro gaat dat niet veranderen.”