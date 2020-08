Buchmann na eerste etappe: “Ik had geen last van mijn heup” zondag 30 augustus 2020 om 12:05

Emanuel Buchmann kende na een valpartij in het Critérium du Dauphiné geen vlekkeloze voorbereiding richting de Ronde van Frankrijk, maar de Duitse klassementsrenner wist de eerste chaotische etappe goed door te komen. “En nog belangrijker: ik voelde geen pijn in mijn heup.”

Buchmann, de nummer vier van vorig jaar, moest gebutst en geschaafd opgeven in de Dauphiné. Hij lag bij de val (in de afdaling van de Col de Plan Bois) waarbij Steven Kruijswijk (die moest passen voor de Tour) een breukje in zijn schouder opliep. De renner van BORA-hansgrohe moest uit de wedstrijd stappen en was plots onzeker voor de Tour.

Buchmann bleek echter op tijd fit voor de drieweekse ronde en gisteren wist hij de vele valpartijen te ontwijken. “En dat was niet eenvoudig. Het was echt enorm gevaarlijk en glibberig en de helft van het peloton ging tegen de vlakte. Het belangrijkste was om de etappe veilig door te komen en dat hebben we gedaan. Ik voelde me wel goed.”

Buchmann is blij dat hij de eerste Touretappe schadevrij is doorgekomen, zijn ploeggenoot Peter Sagan zal wellicht balen van een vijfde plek in de eindsprint. De Slowaak zat ideaal geplaatst met nog enkele honderden meters te gaan, maar had niet de benen om ritwinnaar Alexander Kristoff te bedreigen.

Peter Sagan: “Het was een grote puinhoop”

“Het was een ontzettend zware etappe met een krankzinnige finale. De laatste vijf kilometer was het wind tegen en het peloton was erg nerveus. Het was een grote puinhoop. Dit soort sprints zijn altijd een loterij en je moet ook een beetje geluk hebben”, zo kijkt de drievoudig wereldkampioen terug.