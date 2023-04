Coquard verslaat Marijn van den Berg in opener Région Pays de la Loire Tour

De eerste etappe van de Région Pays de la Loire Tour is gewonnen door Bryan Coquard. De Fransman van Cofidis wist in finishplaats Saint-Gilles-Croix-de-Vie de massasprint naar zijn hand te zetten. Marijn van den Berg moest genoegen nemen met de meest ondankbare ereplaats, de Spanjaard Manuel Peñalver werd derde.

Er werd vandaag niet alleen gekoerst in het noorden van Spanje. In het westen van Frankrijk – om precies te zijn tussen Saint-Père-en-Retz en Saint-Gilles-Croix-de-Vie – werd de openingsetappe van de Région Pays de la Loire Tour afgewerkt. Een koers die we vooral kennen als het Circuit Cycliste Sarthe, maar onder een andere naam nu een nieuwe start maakt. Arnaud Démare, Bryan Coquard, Nacer Bouhanni en de heroptredende Michael Valgren waren de grote blikvangers bij de start in Saint-Père-en-Retz. Deze renners konden zich opmaken voor een overwegend vlakke sprintersrit van goed 150 kilometer.

Razendsnelle openingsfase

De wielerliefhebbers konden zich met andere woorden opmaken voor een weinig enerverende openingsrit, al hadden de renners duidelijk andere plannen. In het openingsuur werd er namelijk slag om slinger gedemarreerd en lag het tempo onverminderd hoog, maar er kwam maar geen vroege vlucht tot stand. Pas na goed vijftig kilometer koers wisten drie renners zich af te scheiden en een aardige voorsprong op te bouwen. De namen? Valentin Ferron (TotalEnergies), Maël Guégan (CIC U Nantes Atlantique) en Johan Meens (Bingoal WB).

De voorsprong van Ferron, Guégan en Meens bedroeg op een bepaald moment zo’n anderhalve minuut, maar een echte vrijgeleide kregen de drie koplopers nu ook weer niet. In het peloton waren EF Education-EasyPost, Cofidis en Groupama-FDJ tuk op een sprint, en dus sloegen deze teams de handen ineen in de achtervolging op de kopgroep. Dit bleek funest voor de koplopers en met nog tien kilometer te gaan was het verschil verwaarloosbaar. Ferron gaf zich echter niet zomaar gewonnen en gooide op goed zeven kilometer van de finish zijn twee medevluchters overboord.

Coquard boekt tweede zege van het seizoen

De Fransman, vorig jaar nog ritwinnaar in het Critérium du Dauphiné, probeerde met een allerlaatste krachtsinspanning de sprintersploegen te verrassen, maar Ferron bleek niet opgewassen tegen de verenigde krachten in het peloton. Met nog drie kilometer te gaan was de hergroepering een feit en was het wachten op de sprint. Een valpartij van een vijftiental renners zorgde nog voor de nodige chaos in de voorbereiding op die sprint. Bryan Coquard wist de val te ontwijken, begon in een goede positie aan de sprint en snelde naar zijn tweede zege van het seizoen.

Coquard wist Marijn van den Berg van een Nederlandse overwinning te houden. De Spanjaard Manuel Peñalver kwam als derde over de streep, favoriet Arnaud Démare kwam niet verder dan een vierde plek. Met Rick Pluimers (5e) en Bram Welten (8e) eindigden er nog twee Nederlanders in de top-10. Milan Fretin (6e) zorgde nog voor een Belgisch tintje in de top-10. Voor Coquard is het zijn tweede zege van het seizoen, nadat hij in januari al de beste was in een etappe in de Tour Down Under.