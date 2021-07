Brussels Cycling Classic twee keer over Muur van Geraardsbergen en Bosberg

De Brussels Cycling Classic is voor de volgende editie in een nieuw jasje gestoken. De organisatie neemt namelijk een dubbele passage over zowel de Muur van Geraardsbergen, de Bosberg als de Congoberg op in het parcours.

De Brussels Cycling Classic begint ook dit jaar in het Jubelpark van Brussel. De finish keert terug naar de Houba de Strooperlaan. Wel nieuw is de uitstap naar Geraardsbergen voor een dubbele passage over de Muur, Bosberg en Congoberg. Vanuit Geraardsbergen trekt het peloton langs de Brabantsebaan en de Rosweg, twee nieuwe kasseistroken, naar de laatste klim: de Eksterstraat op veertien kilometer van de finish. Daarna gaat het in volle vaart naar de hoofdstad.

“We kijken uit naar de komst van stad Geraardsbergen en de Muur in het verhaal van de Brussels Cycling Classic”, zegt Flanders Classics CEO Tomas Van Den Spiegel. “We hebben bewust gekozen voor spektakel in en rond Geraardsbergen tijdens de finale. Met een dubbele passage over de Muur-Kapelmuur, de Bosberg en de Congoberg krijgen we misschien een totaal andere Brussels Cycling Classic dan we de voorbije jaren gewoon waren.”

De Brussels Cycling Classic staat voor zaterdag 28 augustus op de agenda.