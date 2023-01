Brussel wil WK wielrennen 2030 organiseren in Belgisch jubileumjaar

Brussel maakt serieus werk van de organisatie van het WK wielrennen 2030. In dat jaar bestaat België precies 200 jaar en om dat te vieren wil de hoofdstad het wereldkampioenschap binnenhalen. Het Laatste Nieuws meldt dat de gesprekken over het budget in een afrondende fase zijn.

De stad Brussel en het gewest Brussel hebben de eerste gesprekken al gevoerd over het WK 2030. Ook de federale overheid is akkoord met de voorbereiding van een bid. Ook evenementenbureau Golazo heeft zich verbonden aan het project. Dat bedrijf was twee jaar geleden betrokken bij de organisatie van het WK wielrennen in Leuven.

Brussel en Golazo zouden bij de UCI en de Belgische wielerbond al hun interesse hebben bekendgemaakt middels een brief. Zij hopen daarbij te profiteren van de populariteit van Remco Evenepoel, die in in 2030 zijn dertigste verjaardag viert.

Ook Guadeloupe, een Frans overzees departement in de Caraïbische Zee, is in gesprek met de internationale wielerunie om mogelijk het WK in 2030 te organiseren.

De UCI heeft de komende vijf wereldkampioenschappen al toegewezen. Voor de organisatie van het WK 2028 en het WK 2029 hebben zich nog geen steden en regio’s officieel gemeld.

Locaties WK wielrennen

2023: Glasgow

2024: Zürich

2025: Kigali

2026: Montréal

2027: Haute-Savoie