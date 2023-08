donderdag 24 augustus 2023 om 18:13

Bruno Armirail troeft man-in-vorm Søren Wærenskjold af tegen de klok in Poitou-Charentes

Voormalig Frans tijdritkampioen Bruno Armirail heeft de tijdrit in de Tour Poitou-Charentes op zijn naam geschreven. De 29-jarige Fransman van Groupama-FDJ ging een spannende strijd aan met de Noor Søren Wærenskjold, die de laatste weken bijzonder goed op dreef is, maar weerstond. Armirail moet de leiderstrui wel aan Wærenskjold laten.

De Tour Poitou-Charentes is een van de weinige rittenkoersen die nog werkt met een A- en B-etappe op dezelfde dag. Na de uitgeregende, ‘beestachtig’ genoemde rit van deze ochtend, moest er deze namiddag dus nog eens gekoerst worden. Dit in de vorm van een tijdrit in en rond La Roche-Posay van 22,1 kilometer lang.

En ook de rit tegen de klok zou grotendeels in de regen betwist worden, want toen om 15 uur de eerste renners aan hun solotocht begonnen, was het wegdek alweer kleddernat. Vroege toptijden werden gerealiseerd door ouderdomsdeken Maciej Bodnar (TotalEnergies) en Baptiste Veistroffer (AG2R-Citroën), en vooral die laatste zou opvallend lang op de hotseat mogen plaatsnemen.

Geen maat op Armirail

Pas toen de echte kanonnen zich op de omloop begaven, moest de jonge Veistroffer beginnen bibberen. Met name de jongens van Cofidis wilden in eigen land iets tonen: Max Walscheid en Anthony Perez bezetten plots de eerste twee plekken in de voorlopige stand, maar toen Bruno Armirail daar bij het tussenpunt al één seconde onderdook, voelden ze de bui al hangen: aan de streep was het voordeel definitief voor Armirail.

En daar kon zelfs geen man in vorm als Søren Wærenskjold nog iets aan veranderen. Eerder deze week won hij nog de openingsrit, nadat hij ook in de PostNord Danmark Rundt en de tijdrit van de Baloise Belgium Tour al mocht juichen. Maar hier dus niet: de Noor leek nog sterk te kunnen wedijveren met Armirail, maar kwam een tiental seconden tekort. Zijn troostprijs is wel de leiderstrui, die hij in de heuvelachtige slotrit van morgen met hand en tand zal moeten verdedigen.