donderdag 24 augustus 2023 om 11:58

Samuele Rivi verslaat medevluchters in ‘beestachtige’ ochtendrit Tour Poitou-Charentes

Een bijzonder moment voor Samuele Rivi. De 25-jarige Italiaan heeft vandaag in de Tour Poitou-Charentes en Nouvelle Aquitaine zijn eerste zege bij de beroepswielrenners geboekt. De coureur van EOLO-Kometa was in de striemende regen te sterk voor zijn medevluchters. De sprinters – Paul Penhoët en Max Walscheid voorop – kwamen net te laat.

In de Tour Poitou-Charentes en Nouvelle Aquitaine staan er vandaag niet één, maar wel twee etappes op het programma. In de ochtenduren reden de renners van Coussay-les-Bois naar La Roche-Posay, over een afstand van net geen honderd kilometer. Onderweg stonden er slechts twee niet al te lastige klimmetjes op het programma, en dus konden we ons opnieuw gaan opmaken voor een sprint. Althans, dat was toch de verwachting.

Vier renners hadden echter andere plannen en gingen dan ook in de aanval. De schijnbaar onvermoeibare James Fouché van Bolton Equities Black Spoke trok er nog maar eens op uit en kreeg het gezelschap van de Italianen Davide Gabburo (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè) en Samuele Rivi (EOLO-Kometa) en de Fransman Jean-Louis Le Ny (Nice Métropole Côte d’Azur). Deze vier aanvallers wisten een maximale voorsprong te vergaren van net geen twee minuten.

Fouché zat vooral mee om zijn leidende positie in het bergklassement nog verder te verstevigen en de Nieuw-Zeelander slaagde ook in zijn missie, aangezien hij weer wat punten wist te sprokkelen. Meer leek er niet in te zitten, al bedroeg de voorsprong nog altijd een dikke minuut met nog tien kilometer te gaan. De sprintersteams probeerden de boel nog wel recht te trekken, maar lieten zich in zeiknattige omstandigheden verrassen. En zo ging het tussen Rivi, Gabburo en Le Ny voor de zege.

Sous le déluge, Samuele Rivi (Eolo-Kometa) s’impose sur l’étape 3a (94km) du Tour du Poitou-Charentes. Premier bouquet pro pour l’Italien (25 ans), qui devance Davide Gabburo et Jean-Louis Le Ny. Un trio a réussi a devancé le peloton avant le chrono cet après-midi. #TPC2023 pic.twitter.com/mw8U11hYKU — Le Gruppetto (@LeGruppetto) August 24, 2023

De achtervolgende groep kwam in de finale nog erg dicht, maar Rivi, Gabburo en Le Ny bleven nog net uit de greep van de opkomende rappe mannen. Het was uiteindelijk Rivi die zijn landgenoot Gabburo en Le Ny wist te verslaan. Het is voor de renner van EOLO-Kometa de eerste overwinning uit zijn profcarrière. Gabburo moest in de stromende regen dus genoegen nemen met de tweede plek, Le Ny bleef nog net uit de greep van Paul Penhoët en Max Walscheid.

Tijdrit

Penhoët gaat nog altijd aan de leiding in het algemeen klassement, maar de vraag is of dat na de tijdrit ook nog het geval is. Later vandaag volgt er namelijk nog een individuele beproeving tegen de klok van 22,1 kilometer, van en naar La Roche-Posay, over een overwegend vlak parcours.