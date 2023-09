woensdag 20 september 2023 om 18:01

Bronzen medaille Wout van Aert op EK tijdrijden: “Kon goede start niet volhouden”

Wout van Aert moest op het EK tijdrijden in Drenthe genoegen nemen met het brons. Vooraf was de Belgische kopman een van de topfavorieten, maar hij bleek niet opgewassen tegen Joshua Tarling en uiteindelijk bleek ook Stefan Bissegger sneller. “In het laatste stuk beslisten de benen, daar waren Joshua en Stefan beter”, erkent Van Aert bij Sporza.

De voorbereiding van Van Aert op het Europees kampioenschap in Nederland was niet ideaal. Hij was enkele dagen ziek en kreeg ook nog het slechte nieuws dat zijn trouwe ploegmaat Nathan Van Hooydonck moet stoppen met koersen. Van Aert weet niet of dat veel invloed had op zijn prestatie. “Misschien wel, maar het is altijd lullig om excuses aan te halen. Ik wist hoe hard ik moest rijden”, zegt hij.

“Aan het eerste tussenpunt was alles dicht bij elkaar. Ik was gestart zoals het moest, maar het zat er niet in om dat aan te houden”, blikt Van Aert terug. In het tweede en het derde deel verloor hij veel tijd op EK-winnaar Tarling. “In het laatste stuk beslisten de benen, Joshua en Stefan waren daar beter.”

Wel is Van Aert aan de beterende hand, voelt hij. “Ik ben blij dat ik mij terug gezond voel. Normaal is dat laatste deel mijn sterkste deel, maar dat was nu niet. Dat zegt ook wel iets”, vertelt hij. Zondag hoopt WVA nog een gooi te doen naar de Europese titel op de wegrit. “Ik heb nog een aantal dagen. In de Tour of Britain voelde ik mij goed en de motivatie is er zeker nog. We rijden ook met een sterke ploeg, dus er is reden genoeg om erin te geloven.”