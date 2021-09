Bronzen Alec Segaert: “Lotto Soudal is ideaal voor de combinatie studeren-fietsen”

Interview

En of het een close call was. Alec Segaert (18) haalde het met amper een halve seconde van de Deen Carl-Frederik Bévort in de strijd voor het brons. “Dankzij het publiek”, glunderde hij achteraf. “Zonder hen had ik die laatste halve seconde er niet kunnen afknijpen.” Volgend jaar gaat Segaert aan de slag bij Lotto Soudal, als belofte. “Ik wil geen stappen overslaan.”

Alec Segaert kroonde zich in Trento tot Europees kampioen. Maar de benen waarmee hij daar rondfietste, die had hij tussen Knokke en Brugge niet, vertelde hij achteraf. “Maar ik ben wel het beste van mezelf blijven geven. En in de laatste kilometer werd ik echt vooruitgestuwd door het publiek. Met dank aan mijn eigen fans, want die waren massaal naar Brugge afgezakt om voor mij te supporteren.”

Segaert komt uit een sportieve familie, met triatlon-achtergrond. Ook broer Loïc was een talent op de fiets, maar moest het wielrennen vaarwel zeggen na een ongeval. Sindsdien is hij coach van zijn vier jaar jongere broer. “Loïc is meer dan coach. We vormen het perfecte duo, hij staat me bij met raad en daad. Dit is ook zijn medaille”, wilde Segaert nog kwijt.

Vandaag koerst de tijdrijder voor Gaverzicht-Be Okay, maar in het tussenseizoen verhuist hij naar het opleidingsteam van Lotto Soudal. “Veel junioren slaan tegenwoordig de beloftencategorie over, maar dat is niet aan mij besteed. Ik heb meteen duidelijk gemaakt dat ik geen stappen wil overslaan. Ik vat overigens ook de studie burgerlijk ingenieur in Leuven aan. Dat wordt een moeilijke combinatie, maar ik kijk er zeker naar uit. En door die combinatie was een niet-Belgisch team geen optie.”

“Ik kreeg ook een voorstel van Gaverzicht-Be Okay, dat onlangs fusioneerde met EFC-LR-Vulsteke. Het charmeerde me en ik ben iedereen van het team bijzonder dankbaar voor de voorbije jaren, maar Lotto Soudal is toch nog een stapje hoger en heeft meer ervaring met studerende beloften. Ik denk dat ik de juiste keuze maak.”

Concrete profplannen heeft Segaert, die aangeeft zich verder te willen specialiseren in het tijdrijden, dan ook nog niet. “We zien wel hoe het loopt. Ik heb een overeenkomst voor maar één seizoen getekend bij Lotto Soudal. Net omdat ik het jaar per jaar wil bekijken. Maar uiteraard hoop ik ooit prof te worden. Dat is de droom van elke Belgische jongere die fietst, denk ik.”

Vrijdag gaat Alec Segaert ook van start in de wegrit. “Op het EK was ik wat minder tijdens de wegrit. De focus lag daar volledig op de tijdrit en er was maar één dag tussen. Dat ligt op het WK anders. De motivatie is groter en ik kende een betere voorbereiding. We staan overigens met een sterk team aan de start, met meerdere troeven. Jongens die het solo kunnen afmaken, maar ook sprinters als Vlad Van Mechelen of Jelle Harteel. Indien nodig zal ik met plezier voor hen werken.”