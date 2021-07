Brons voor Elisa Longo Borghini: “Ik begreep de Nederlandse tactiek niet”

Elisa Longo Borghini heeft in Tokio voor de tweede keer een olympische medaille veroverd. De Italiaanse kopvrouw eindigde op het Fuji Speedway-circuit als derde achter de verrassende winnares Anna Kiesenhofer en de verbaasde Annemiek van Vleuten. “Ik had geen plan, ik reed gewoon op gevoel”, reageert Longo Borghini na afloop bij Cyclingnews.

De vrouwenwedstrijd op de Spelen in Tokio stond bol van de bijzondere wendingen. Longo Borghini zag het aan. “Ik dacht dat Nederland alles in handen had, maar als je het te tactisch speelt en als je denkt dat je de sterkste bent, verlies je soms. Ik begreep hun tactiek niet.”

De Italiaanse was van mening dat de Nederlandse ploeg het initiatief moest nemen. “De achtervolging was hun verantwoordelijkheid. In ieder geval niet die van mij of Marta Bastianelli, omdat wij niet snel zijn aan de meet. Wij Italianen zijn erg nederig en weten dat we moeten knokken voor een medaille, en dat hebben we ook gedaan”, vertelt de renster van Trek-Segafredo, die net als in 2016 een bronzen medaille wint in de wegwedstrijd.

In de finale sprong Van Vleuten weg op de oplopende strook richting het finalecircuit. “Ik voelde daarna dat het het juiste moment was om te gaan en heb daarna niet meer omgekeken”, legt Longo Borghini uit. Maar wist zij wel dat Kiesenhofer nog vooruit reed? “Toen we de twee vluchters inhaalden, realiseerde ik mij dat er nog een vooruit reed.”