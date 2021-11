Brons Michael Vanthourenhout op EK: “Ik was voor meer gekomen”

Michael Vanthourenhout mocht na het EK veldrijden in Drenthe de bronzen medaille in ontvangst nemen. Hij kwam op de VAM-berg 54 seconden na de verrassende winnaar Lars van der Haar over de finish. “De opkomende man is meestal de sterkste in koers, en dat is wel gebleken”, zegt Vanthourenhout tegen WielerFlits.

“Lars is iemand die op zijn parcoursen echt boven zichzelf kan uitstijgen”, gaat hij verder. “Dat wisten we. Als het parcours hem ligt kan hij ook wat meer. Het volk was ook wat meer voor Lars, maar hij was ook gewoon de sterkste.”

Zelf moest Vanthourenhout genoegen nemen met het brons. “Ik was voor meer gekomen, maar denk dat dit het hoogst haalbare was. Het begin was goed, maar ik voelde mij bergop iets minder. Dat was eigenlijk een beslissend stuk op het parcours. Ik wist dat het, om te winnen, heel moeilijk ging worden. Ik was content dat ik toch voor het podium kon strijden.”