Brons Merel Smulders op WK BMX, Niek Kimmann is wereldtitel kwijt

Merel Smulders heeft op het WK BMX in het Franse Nantes brons veroverd bij de vrouwen. De 24-jarige Nederlandse zag de Amerikaanse Felicia Stancil de wereldtitel pakken en de Zwitserse Zoe Claessens tweede worden.

Merel Smulders, die vorig jaar brons won op de Olympische Spelen in Tokio, stond samen met haar zus Laura en Manon Veenstra in de finale van acht. Zij kwamen na een moeizame start niet verder dan respectievelijk de zevende en zesde plaats in de eindstrijd.

Niek Kimmann strandt in halve finale

Een grote deceptie was er bij de mannen, waar regerend olympisch kampioen en uittredend wereldkampioen Niek Kimmann de finale niet wist te halen. Hij kwam in de halve finale in de verdrukking en werd slechts zevende. Na 2015, 2016 en 2021 komt er dus geen vierde BMX-wereldtitel voor Kimmann. Eerder in het mannentoernooi werden Mitchel Schotman, Jay Schippers en Dave van der Burg ook al uitgeschakeld.

De titel bij de mannen ging uiteindelijk naar Simon Marquart uit Zwitserland, voor de Brit Kye Whyte en Fransman Joris Daudet.

Nederlands goud bij de junioren

Bij de juniorenfinale van de mannen was er wel succes voor Nederland, en hoe. De 18-jarige Julian Bijsterbosch veroverde het goud en bleef landgenoot Jaymio Brink (18) voor. Een heus een-tweetje voor TeamNL dus. Het brons ging naar Wannes Magdelijns (18) uit België.