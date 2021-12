Broertje David Haverdings ook naar ZZPR.nl-Orange Babies

De wielerploeg van ZZPR.nl-Orange Babies heeft de 15-jarige Floris Haverdings aangetrokken. Vanaf 1 januari 2022 wordt de tweedejaars nieuweling onderdeel van het team waarin ook zijn broer David Haverdings rijdt.

De 17-jarige David Haverdings maakt dit seizoen indruk in de juniorencategorie, met acht overwinningen in elf wedstrijden. Maar bij een Haverdings blijft het niet, want ZZPR.nl-Orange Babies kan in 2022 ook beschikken over de diensten van broertje Floris. Hij werd op het laatste NK veldrijden bij de jeugd in zijn categorie tweede. Deze winter won Floris Haverdings al nieuwelingencrossen in Heerde, Oisterwijk en Hoogeveen.

“Ik hoefde niet lang na te denken toen ik deze kans kreeg”, aldus Floris, die ook op de mountainbike actief zal zijn. “Omdat David al bij de ploeg zit, weet ik hoe goed het daar is geregeld qua begeleiding en training. Dat is echt van topniveau, en ook de sfeer in het team is heel goed. Ik weet zeker dat ik me hier verder kan ontwikkelen.”

ZZPR.nl-Orange Babies wordt geleid door Frank Groenendaal, die eerder ook Ryan Kamp, Puck Pieterse en Inge van der Heijden opleidde.

